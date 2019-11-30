2019-11-30T09:15:59+03:00
Происшествия

Возвращались домой по обочине: в Башкирии водитель иномарки сбил пять подростков

Три 16-летних девочки сейчас находятся в больнице
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Вчера вечером, 29 ноября, в Нефтекамске произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Все случилось около 8 вечера в поселке Энергетик, на улице Высоковольтная. Пятеро подростков шли по левой обочине дороги, возвращаясь домой, когда в них неожиданно врезался автомобиль. Трем 16-летним девочкам понадобилась помощь медиков, сейчас они находятся в больнице, еще двоих после осмотра отпустили домой.

Как объяснил сам 56-летний водитель иномарки «Киа Сид», он видел, что впереди идут дети, но не справился с управлением, и поэтому, как не выворачивал руль, наезда избежать не удалось. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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