2019-11-29T22:16:34+03:00
Происшествия

В Уфе задержали отца-сектанта из Екатеринбурга, жестоко расправившегося со своим маленьким сыном

По версии следствия, ребенок стал жертвой религиозных фанатиков
Яна БАЗЕКИНА
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По некоторым данным, именно Земфира заставляла своих адептов измываться над родными детьми. Фото: TwitterПо некоторым данным, именно Земфира заставляла своих адептов измываться над родными детьми. Фото: Twitter
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Сегодня, 30 ноября, в Уфе задержали убийцу из Екатеринбурга, который жестоко расправился со своим девятилетним сыном. Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на телеграм-канал «Опер слил», мужчину и его подельников задержали в ходе совместной операции башкирских следователей и сыщиков свердловского главка.

Напомним, что жестоко истерзанное тело мальчика было найдено 27 ноября в екатеринбургском лесопарке неподалеку возле его дома. Как выяснилось позже, мальчика избил плеткой его собственный отец, а потом засунул в рот кляп, от чего ребенок задохнулся. После этого мужчина вынес тело сына и бросил в ближайшем лесу, а сам поспешил скрыться из города. Первой пропажу мальчика заметила его родная тетя, когда мать ребенка вернулась на родину без сына, и забила тревогу. Тело ребенка пролежало три недели в земле, прежде чем его нашли оперативники.

Также вскоре выяснилось, что убийца входил в религиозную секту, которую организовала некая гражданка Беларуси по имени Земфира – по сообщениям очевидцев она заставляла своих адептов жестоко измываться над своими детьми «во имя Иисуса Христа». При обыске в квартире, где проживал убитый мальчик с родителями, следователи нашли плетку и Библию.

«КП-Уфа» уточняет подробности происшествия у регионального следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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