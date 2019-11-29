Синоптики рассказали, какой будет зима в Башкирии в 2019-2020 году

СЕГОДНЯ 21:18 2019-11-29T21:18:32+03:00

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На носу уже декабрь, а значит, в Башкирию приходит зима. Жители республики достают теплые куртки и шубы, а также с нетерпением ожидают прогноза синоптиков: что же нас ждет – морозы или оттепели?

Если верить предварительному прогнозу от метеорологов на ближайший отопительный сезон, зима 2019-2020 не принесет для жителей республики никаких неприятных сюрпризов. Не стоит опасаться ни заморозков под -50, ни ледяных дождей, ни буранов и снегопадов. Синоптики обещают «розовую» зиму, то есть теплую и малоснежную.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды от Росгидрометцентра, нынешней зимой среднемесячная температура в Башкирии составит: в декабре -10,8 градусов, в январе 2020 года -14,8 градусов, в феврале -13,3 градусов, в марте -6. При этом такая погода, без морозов или аномальной жары, ожидается и в большинстве соседних регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU