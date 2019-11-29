2019-11-29T19:04:51+03:00
Общество

В Уфе министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила врачам ключи от передвижных ФАПов

Все автомобили были приобретены в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: пресс-служба Минздрава РБФото: пресс-служба Минздрава РБ
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Сегодня днем, 29 ноября, в Уфе министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова вручила главным врачам районных больниц республики ключи от 9 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и 4 автомобилей скорой помощи. В торжественном мероприятии принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, а презентацию ФАПов проводил главный врач ГКБ №21 Нагаев Ренат Явдатович.

Все ФАПы и автомобили были приобретены в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и национального проекта «Здравоохранение». Новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты получили центральные больницы Бирского, Гафурийского, Кушнаренковского, Илишевского, Туймазинского, Благовещенского, Альшеевского, Месягутовского районов, а также ГКБ № 21, за которой закреплен Уфимский район. Автомобили скорой помощи отправились в городские больницы Салавата и Октябрьского, а также в Ишимбайский и Белебеевский районы.

Новые ФАПы отечественного производства представляют собой современные мобильные модули для первичного осмотра и диспансеризации. Они оснащены необходимым оборудованием: электрокардиографом, портативным экспресс-анализатором кардиомаркеров, дефибриллятор-монитором,пульсоксиметром, гинекологическим креслом и другим медицинским оборудованием, в том числе для забора анализов.

- Самая главная цель, чтобы наши люди жили дольше и лучше. В этом году благодаря нашим совместным усилиям и нацпроектам нам удалось сохранить более 2500 тысяч человеческих жизней. Для нашей республики передача передвижных ФАПов — огромный подарок, - подчеркнул руководитель региона Радий Хабиров.

- Сегодня, вручая дополнительные мобильные ФАПы и диагностические комплексы, надеемся на то, что все это будет востребовано, и люди будут довольны. Медицина будет доступной и качественной, - добавила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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