2019-11-29T18:01:19+03:00
Происшествия

В Уфе осудили заведующую детсадом, присваивавшую чужие зарплаты и премии

Всего за год мошенница обогатилась на 677 тысяч рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Заведующая убеждала, что все деньги пустит на обустройство садикаЗаведующая убеждала, что все деньги пустит на обустройство садикаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Уфе заведующую детским садом признали виновной в 13-ти эпизодах мошенничества. В суде выяснилось, что предприимчивая женщина с ноября 2017 по декабрь 2018 года выписывала своим сотрудникам зарплаты и премии, а потом требовала поделиться с ней деньгами. Мошенница уверяла, что все средства пойдут на нужды детского сада, ведь финансирования от государства не дождаться, а всем несогласным грозила увольнением. Также женщина под видом оказания материальной помощи одной из воспитательниц требовала от инструктора по физкультуре отчислить ей 17 тысяч рублей от своей премии. Всего же за год заведующая положила в свой карман 677 тысяч рублей.

В итоге подсудимая все же признала свою вину и отделалась условным сроком в 3 года и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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