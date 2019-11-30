«Осколки разлетелись по всему салону»: в Уфе столкнулись два маршрутных автобуса

СЕГОДНЯ 07:59 2019-11-30T07:59:17+03:00

Удар пришелся как раз в район окна, у которого сидела девушка. Фото: Аэлита К.

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Вчера днем, 29 ноября, в Уфе произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. Все случилось в районе Зеленой рощи около 11 часов дня. Как рассказала потерпевшая пассажирка Аэлита К., водители маршруток решили посоревноваться в скорости и совершенно забыли о безопасности своих пассажиров.

- Я ехала с учебы по маршруту 55С «Дом Печати - Зелёная роща». Проезжая по улице Сагита Агиша, я увидела через окно автобус с маршрутом 51а, он обогнал нас очень быстро, аж водитель моего маршрута повернул налево. Я уже тогда чуть напугалась, ну и потом все последующие две-три остановки водители играли в догонялки. В итоге на остановке УГНТУ водитель 51а автобуса остановился, а водитель 55с решил спереди подъехать, в итоге 51а тронулся специально и врезался прямо в нас, - рассказывает Аэлита.

Осколки разлетелись по всему салону. Фото: Аэлита К.

Девушка вспоминает, что в тот момент все пассажиры были очень напуганы, понимая, что столкновения не избежать. И хотя Аэлите удалось вовремя отскочить, осколки, которые разлетелись по всему салону, попали ей в глаз и на руки, к счастью, не задев лицо.

- Водитель даже не поинтересовался, не пострадал ли кто. Вышел на улицу и долго оценивал повреждения. Лишь только когда я возмутилась: долго ли нам предстоит сидеть среди осколков, он открыл двери, - рассказывает Аэлита. – Я зашла в магазин, купила антисептик и обработала руку, но даже когда приехала домой, кровь все еще сочилась. А еще стекло могло упасть на голову – многие пассажиры едут в наушниках, не смотрят в окно, они бы не успели сгруппироваться, и тогда беды было бы не избежать.

Осколком девушке порезало руку. Фото: Аэлита К.

Девушка очень надеется, что на проблему автобусных гонок обратят внимание дорожные полицейские и Радий Хабиров.

- Нельзя возить людей, словно это дрова. Нельзя так халатно относиться к чужой безопасности и здоровью, - возмущается Аэлита. – За это нужно ужесточать наказание!

В ГИБДД по г. Уфе данную ситуацию пока не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU