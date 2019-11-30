КСП Башкирии предложила уфимцам оценить уровень общественного транспорта
Контрольно-счетная палата Башкирии пригласила уфимцев принять участие в социологическом исследовании по оценке уровня удовлетворенности городским общественным транспортом. Анонимный опрос размещен на сайте ведомства.
В опроснике уфимцам предлагается внести свои предложения по усовершенствованию транспортной системы, оценить уровень профессиональной подготовки водителей и внешний вид пассажирских машин. Вопросы в анкете делятся на два типа: с вариантами ответов (от двух до четырех) и с функцией развернутого комментария (неограниченное количество знаков).
Выразить свое мнение можно до 25 декабря текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU