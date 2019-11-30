2019-11-30T11:17:49+03:00
Общество

КСП Башкирии предложила уфимцам оценить уровень общественного транспорта

Горожане могут выразить свое мнение по поводу транспортной инфраструктуры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимцы могут пройти анонимный опрос по оценке общественного транспортаУфимцы могут пройти анонимный опрос по оценке общественного транспорта
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Контрольно-счетная палата Башкирии пригласила уфимцев принять участие в социологическом исследовании по оценке уровня удовлетворенности городским общественным транспортом. Анонимный опрос размещен на сайте ведомства.

В опроснике уфимцам предлагается внести свои предложения по усовершенствованию транспортной системы, оценить уровень профессиональной подготовки водителей и внешний вид пассажирских машин. Вопросы в анкете делятся на два типа: с вариантами ответов (от двух до четырех) и с функцией развернутого комментария (неограниченное количество знаков).

Выразить свое мнение можно до 25 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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