2019-11-29T16:20:26+03:00
Общество

В автобусах «Башавтотранса» повысится стоимость проезда при оплате картой

Госперевозчик сообщил об окончании срока акции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе и уфимской агломерации все останется без измененийВ Уфе и уфимской агломерации все останется без изменений
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В пресс-службе «Башавтотранса» сообщили о прекращении акции, согласно которой проезд при оплате банковской картой обходится дешевле, чем наличный расчет.

С 1 декабря стоимость поездки через пластик и наличность приравняется и составит 25 рублей. Изменение коснется всех городов и районов, кроме Уфы и уфимской агломерации, в которую входят Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский и Чишминский районы.

Льготная стоимость сохранится при оплате картами «Башавтотранс» и «Алга». Цена поездки по ним составит 20 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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