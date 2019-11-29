2019-11-29T15:25:40+03:00
Общество

Дороги Башкирии скует гололед: синоптики поделились прогнозом погоды

Погода в регионе продолжит определяться областью повышенного давления
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В республике будет не слишком холодно, но зато очень скользкоВ республике будет не слишком холодно, но зато очень скользкоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Синоптики Башгидромета поделились уточненным прогнозом на завтра, 30 ноября. На дорогах Башкирии при отсутствии сильных осадков сохранится гололед.

По данным метеорологов, в республике не будет существенных осадков. Это связано с тем, что погоду в регионе продолжит определять область повышенного давления – северная периферия антициклона. При этом местами ожидается небольшой снег и морось. Температура воздуха ближайшей ночью составит -6, -11. В горных районах как обычно будет холоднее – -13, -18. Днем столбик термометра поднимается едва ли не до нулевой отметки: -2, -7.

Особое внимание синоптики (а с ними и МЧС) заостряют на гололеде на дорогах. Аварийное ведомство сегодня даже опубликовало предупреждение об увеличении количества травм и ЧС, связанных с ледовой коркой на проезжей части и тротуарах. Спасатели рекомендуют быть максимально осторожными как водителям, так и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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