«Я задыхаюсь, заберите меня»: на больничной койке в Башкирии скончалась 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-29T15:10:44+03:00

В медучреждение Ксению доставили в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию

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В Нефтекамске на больничной койке скончалась 17-летняя Ксения Ц. Девушку доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, а спустя несколько дней поместили в общую палату.

Ксении стала плохо в один из ноябрьских дней. У девушки начался диабетический кетоацидоз – состояние, при котором в крови наблюдается высокий уровень сахара из-за нехватки инсулина. Если вовремя не вмешаться, находящемуся в таком состоянии человеку грозит смерть.

– По большей части это случилось из-за ее халатного отношения к своему здоровью, – рассказала мама девушки изданию ProUfu.ru. – Все лекарства у нее были. Она просто относилась безалаберно к своему здоровью.

В больнице эта информация подтвердилась – девушка действительно не колола себе инсулин несколько дней. Ксения заболела в относительно взрослом возрасте – в 13 лет – и была самостоятельной, когда дело доходило до инъекций. Она никому не давала делать укол, говоря, что она уже не маленькая.

– У нее не было каких-то проблем в личной жизни. У нее и парень был, все хорошо было. Поэтому, почему она отказалась принимать инсулин, нам непонятно, – признается мать Ксении.

В реанимации она провела восемь дней. Ее перевели в общую палату после того, как в «неотложке» потребовалось освободить койки: в отделение начало поступать много людей, пострадавших из-за гололеда. Ксении тем утром сделали капельницу. Уровень сахара в крови составлял 8 ммоль/л.

Девушка не терпела душных помещений и всегда спала с открытым окном, но здесь ее положили к бабушкам – те запрещали проветривать помещение.

– «Я задыхаюсь, – говорила она нам, – заберите меня». Ей не хватало кислорода. В морге потом поставили ей отек мозга, – рассказала мать погибшей.

Когда родители добились перевода в другую палату, Ксения успокоилась. Врачи прописали ей капельницу один раз в день. Но в обед сахар резко повысился до 30. Никаких действий, по словам женщины, медики не предприняли. К вечеру прибор показал 24. Тогда девушке поставили инсулин. Эта инъекция оказалась для нее последней: она уснула и больше не проснулась.

Родители, по данным издания, отказались от претензий к больнице, хотя у них и есть вопросы по поводу ее перевода в общую палату с дальнейшими последствиями. Тем временем в самом медучреждении руководство негодовало по поводу того, каким образом диабет у них стал смертельных заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU