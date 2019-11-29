2019-11-29T13:59:31+03:00
Общество

На уход за территориями Госсобрания и Правительства Башкирии из бюджета выделят 44 млн рублей

Заявки принимаются до 4 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подрядчик должен будет следить за территорией целый годПодрядчик должен будет следить за территорией целый год
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Государственное казенное учреждение РБ «Хозяйственное управление» ищет подрядчика для ухода за территориями, прилегающими к зданиям Госсобрания (Заки Валиди, 40) и Правительства (Тукаева, 46) Башкирии. Соответствующий заказ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (и она же максимальная) стоимость контракта составляет 44 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета республики. Договор рассчитан на один год – с 1 января до 31 декабря 2020 года.

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит ухаживать за деревьями, кустарниками, газонами и дорожками, а также содержать дороги и площадки в чистоте. С полным перечнем работ, которые должен будет выполнить подрядчик, можно ознакомиться здесь.

Заявки принимаются до 4 декабря. Торги пройдут 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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