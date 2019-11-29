В Башкирии полицейские поймали мужчину, который отрезал коровам уши

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-29T12:49:44+03:00

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Сотрудники ГИБДД Башкирии в Хайбуллинском районе задержали мужчину, который занимался кражей скота.

Инспекторы заметили подозрительную «одиннадцатую» на окраине деревни Рафиково вчера вечером, 28 ноября. Они остановили легковушку и попросили у 39-летнего водителя документы. Тот вел себя нервозно, и стражи порядка попросили открыть багажник для осмотра. Там они обнаружили тушу коровы, у которого были отрезаны уши. В пресс-службе МВД рассказали, что так обычно делают те, кто пытается избавиться от номерных бирок, по которым можно установить хозяина. На место вызвали следственно-оперативную группу.

К утру полицейские установили владельца убитой коровы. Им оказался 52-летний местный житель. Он даже не подозревал, что сделали с его буренкой. В расстроенных чувствах он написал заявление в полицию. Правоохранители изъяли автомобиль, тушу животного, топор и два ножа. Они также обнаружили те самые отрезанные уши с бирками. Злоумышленник спрятал их под сиденьем машины.

Задержанный оказался жителем деревни Валитово. Он дал признательные показания и раскрыл подробности своих преступлений. По предварительной информации, в свободное время мужчина разъезжал по Зауралью и высматривал буренок, долгое время находившихся без присмотра. Прикармливая коров пшеницей, он наносил им смертельный удар ножом.

По факту кражи следователи районного МВД завели уголовное дело. Подозреваемого оставили под стражей. В настоящий момент полицейские проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории Хайбуллинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU