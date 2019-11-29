На безопасность в школах из бюджета Башкирии выделят 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-29T12:04:33+03:00

В текущем году на эти цели было потрачено в полтора раза больше

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На оснащение школ Башкирии средствами безопасности в следующем году необходимо выделить 200 млн рублей. Об этом на прошедшем вчера, 28 ноября, «Часе образования» заявил глава Минобра республики Айбулат Хажин.

По словам чиновника, в настоящее время все образовательные организации оснащаются системами контроля и управления доступом, камерами видеонаблюдения, датчиками экстренного оповещения о ЧС и охранной сигнализацией. На эти цели в текущем году было потрачено 313 млн рублей.

Для того чтобы охватить системами защиты все школы, в следующем году необходимо предусмотреть в бюджете еще 200 млн рублей. Предложение одобрил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Нам это нужно сделать в любом случае, в том числе в соответствии с антитеррористическими требованиями. Но даже если вы окружите школы трёхметровым забором, это всё равно не поможет. Потому что практически во всех случаях, когда в школах происходили чудовищные события, все системы безопасности были. Мозгов не было и была безответственность, – сказал руководитель республики.

Особое внимание, считает Хабиров, нужно уделить профилактике, поскольку подростки, как правило, «писали о своих планах в социальных сетях, а преподавательский состав знал о конфликтной ситуации».

ИСТОЧНИК KP.RU