2019-11-29T10:14:17+03:00
Общество

Территорию за «Огнями Уфы» застроят жилыми высотками

Соответствующее постановление опубликовала администрация города
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Комплекс будет состоять из трех жилых секцийКомплекс будет состоять из трех жилых секций
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Администрация столицы Башкирии отдала под застройку территорию за развлекательным комплексом «Огни Уфы». Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба городской мэрии.

Строительством жилых высоток займется застройщик «Небо столицы». Многоэтажки возведут в квартале, ограниченном улицами Пархоменко, Большая Гражданская, 50-летия Октября и бульваром Ибрагимова.

Согласно паспорту проекта, комплекс будет состоять из трех жилых секций на 15, 20 и 34 этажей и двухуровневой стоянки. Общая площадь квартир составит более 43 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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