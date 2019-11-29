Территорию за «Огнями Уфы» застроят жилыми высотками

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-29T10:14:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация столицы Башкирии отдала под застройку территорию за развлекательным комплексом «Огни Уфы». Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба городской мэрии.

Строительством жилых высоток займется застройщик «Небо столицы». Многоэтажки возведут в квартале, ограниченном улицами Пархоменко, Большая Гражданская, 50-летия Октября и бульваром Ибрагимова.

Согласно паспорту проекта, комплекс будет состоять из трех жилых секций на 15, 20 и 34 этажей и двухуровневой стоянки. Общая площадь квартир составит более 43 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU