Территорию за «Огнями Уфы» застроят жилыми высотками
Соответствующее постановление опубликовала администрация города
Комплекс будет состоять из трех жилых секций
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Администрация столицы Башкирии отдала под застройку территорию за развлекательным комплексом «Огни Уфы». Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба городской мэрии.
Строительством жилых высоток займется застройщик «Небо столицы». Многоэтажки возведут в квартале, ограниченном улицами Пархоменко, Большая Гражданская, 50-летия Октября и бульваром Ибрагимова.
Согласно паспорту проекта, комплекс будет состоять из трех жилых секций на 15, 20 и 34 этажей и двухуровневой стоянки. Общая площадь квартир составит более 43 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU