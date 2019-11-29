ГИБДД Уфы проведет массовые проверки водителей

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-29T09:19:05+03:00

Профилактические рейды в Уфе и республике проходят каждую пятницу

Профилактические рейды пройдут уже сегодня

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Пресс-служба уфимского отдела ГИБДД предупредила водителей о массовые проверках, которые пройдут сегодня, 29 ноября, на территории города.

Пятничные профилактические рейды проводятся «для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения» и пресечения грубых нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы будут уделять водителям, севшим за руль в нетрезвом состоянии.

В дорожной полиции попросили автолюбителей быть аккуратными и взаимовежливыми на дорогах, беречь друг друга и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU