ГИБДД Уфы проведет массовые проверки водителей
Профилактические рейды пройдут уже сегодня
Профилактические рейды в Уфе и республике проходят каждую пятницу
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Пресс-служба уфимского отдела ГИБДД предупредила водителей о массовые проверках, которые пройдут сегодня, 29 ноября, на территории города.
Пятничные профилактические рейды проводятся «для сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения» и пресечения грубых нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы будут уделять водителям, севшим за руль в нетрезвом состоянии.
В дорожной полиции попросили автолюбителей быть аккуратными и взаимовежливыми на дорогах, беречь друг друга и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU