В уфимской Нижегородке установили новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-29T08:47:55+03:00

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Накануне вечером, 28 ноября, в уфимском микрорайоне Нижегородка установили новогоднюю елку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Праздничное 20-метровое дерево привезли из Благовещенского района. Ель доставили в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции и коммунального отдела администрации Ленинского района. После разгрузки специалисты при помощи автокрана установили главный символ нового года.

На площадке стадиона «Нижегородец», где появилась лесная красавица, сделают ледовый городок с фигурами сказочных героев.

ИСТОЧНИК KP.RU