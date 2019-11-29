В уфимской Нижегородке установили новогоднюю елку
Праздничное дерево привезли в сопровождении сотрудников госавтоинспекции
фото: ufacity.info
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Накануне вечером, 28 ноября, в уфимском микрорайоне Нижегородка установили новогоднюю елку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Праздничное 20-метровое дерево привезли из Благовещенского района. Ель доставили в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции и коммунального отдела администрации Ленинского района. После разгрузки специалисты при помощи автокрана установили главный символ нового года.
На площадке стадиона «Нижегородец», где появилась лесная красавица, сделают ледовый городок с фигурами сказочных героев.
ИСТОЧНИК KP.RU