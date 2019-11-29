2019-11-29T07:02:33+03:00
Происшествия

В Башкирии «Газель» опрокинулась после столкновения с «Ладой»

Пострадал водитель легкового авто
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии дорожная полиция разбирается в причинах аварии с пострадавшим.

Инцидент произошел 28 ноября днем на участке дороги Уфа-Оренбург в Кармаскалинском районе. В Госавтоинспекции республики рассказали, что 29-летний водитель "Лады Ларгус" ехал в сторону столицы Башкирии и врезался в попутную бортовую "Газель". Из-за чего произошло столкновение, пока не ясно, но удар оказался довольно сильным - "Газель" влетела в парапет и опрокинулась.

На место ДТП прибыла полиция и медики, водителя легкового авто с травмами увезли в больницу. Его состояние не уточняется.

Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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