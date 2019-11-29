2019-11-29T07:31:14+03:00
Общество

В Башкирии предлагают бесплатно предоставлять помещения для частных детсадов

Такую идею озвучили на форуме «Мир.Семьи.Материнство и детство» в Уфе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Бесплатно предоставлять бизнесу помещения для детсадов предложили в Общественной палате Башкирии. Такую идею озвучила председатель комиссии ОП РБ Ирина Абрамова на форуме «Мир.Семьи.Материнство и детство».

Она адресовала это предложение муниципалитетам, которые испытывают проблему нехватки мест в детсадах. Абрамова посоветовала местным администрациям обратить внимание на неиспользуемые помещения, например, школы. Она уточнила, что властям такой подход будет выгоден, ведь они получат НДФЛ за новые рабочие места.

Как сообщает "РБК-Уфа", по мнению Абрамовой, государственно-частное партнерство поможет в реализации нацпроектов, по которым в Башкирии к 2021 году должны появиться 5000 мест в детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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