В Башкирии предлагают бесплатно предоставлять помещения для частных детсадов

СЕГОДНЯ 07:30 2019-11-29T07:31:14+03:00

Такую идею озвучили на форуме «Мир.Семьи.Материнство и детство» в Уфе

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Бесплатно предоставлять бизнесу помещения для детсадов предложили в Общественной палате Башкирии. Такую идею озвучила председатель комиссии ОП РБ Ирина Абрамова на форуме «Мир.Семьи.Материнство и детство».

Она адресовала это предложение муниципалитетам, которые испытывают проблему нехватки мест в детсадах. Абрамова посоветовала местным администрациям обратить внимание на неиспользуемые помещения, например, школы. Она уточнила, что властям такой подход будет выгоден, ведь они получат НДФЛ за новые рабочие места.

Как сообщает "РБК-Уфа", по мнению Абрамовой, государственно-частное партнерство поможет в реализации нацпроектов, по которым в Башкирии к 2021 году должны появиться 5000 мест в детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU