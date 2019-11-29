Стало известно, что за «НЛО» напугало жителей Башкирии
Вчера, 28 ноября, жители Башкирии бурно обсуждали в соцсетях загадочный летающий объект. Его заметили в ночном небе над Уфой, Ишимбаем, Мелеузом, Салаватом и в других городах республики. НЛО ярко светилось в полете и выпускало клубы дыма, которые имели неприятный химический запах. "Жуткое зрелище", - признавалась в пабликах очевидцы.
Комета, астероид, инопланетное вторжение, сверхзвуковой самолет - версии, что это был за объект, высказались разные. Парой часов позже свет на эту историю пролили в Минобороны России.
Загадочным НЛО оказалась обычная ракета "Тополь-М". Ее выпустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Цель ракеты находилась в тысячах километров - на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Учения прошли успешно, цель была поражена.
В небе над Башкирией заметили странный летающий объект.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU