Стало известно, что за «НЛО» напугало жителей Башкирии

СЕГОДНЯ 06:07 2019-11-29T06:07:25+03:00

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Вчера, 28 ноября, жители Башкирии бурно обсуждали в соцсетях загадочный летающий объект. Его заметили в ночном небе над Уфой, Ишимбаем, Мелеузом, Салаватом и в других городах республики. НЛО ярко светилось в полете и выпускало клубы дыма, которые имели неприятный химический запах. "Жуткое зрелище", - признавалась в пабликах очевидцы.

Комета, астероид, инопланетное вторжение, сверхзвуковой самолет - версии, что это был за объект, высказались разные. Парой часов позже свет на эту историю пролили в Минобороны России.

Загадочным НЛО оказалась обычная ракета "Тополь-М". Ее выпустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Цель ракеты находилась в тысячах километров - на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Учения прошли успешно, цель была поражена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/746703" frameborder="0"></iframe> В небе над Башкирией заметили странный летающий объект.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU