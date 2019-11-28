В Уфе появился первый переход со светодиодной подсветкой

СЕГОДНЯ 19:47 2019-11-28T19:47:06+03:00

Расположен он на улице Рабкоров

Изменить размер текста: A A

Пешеходные переходы в Уфе начали оснащать светодиодами и датчиками движения. Первым "подопытным" стал переход на улице Рабкоров, возле лицея №5. Здесь установили светодиоды и лампы направленного освещения, которые будут загораться при приближении людей.

В мэрии Уфы рассказали, что таким образом намерены осовременить переходы вблизи школ и детсадов города.

- Если новое оборудование даст должный эффект, то оно появится и на других пешеходных переходах, - пояснил замначальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства уфимской администрации Гафур Клызбаев.

ИСТОЧНИК KP.RU