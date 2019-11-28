В Башкирии женщина с пожилой матерью спаслись из пожара благодаря извещателю

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-28T19:05:07+03:00

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Пожарный извещатель спас еще две жизни в Башкирии. Случилось это накануне, 27 ноября, в селе Баимово Абзелиловского района. Хозяйка была дома вместе с пожилой матерью, когда услышала резкий звуковой сигнал извещателя. До женщин донесся запах дыма и они в считанные секунды выскочили на улицу.

Когда на место прибыли пожарные, дым уже заполнил помещения. В госкомитете Башкирии по ЧС напомнили, что именно из-за дыма, а не от огня чаще всего гибнут люди. К счастью, в этот раз трагедии не случилось. Спасти удалось даже само строение, огонь повредил лишь стены и мебель.

Фото: госкомитет РБ по ЧС

ИСТОЧНИК KP.RU