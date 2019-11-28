2019-11-28T17:33:37+03:00
Общество

«Будто снова стал отцом»: Радий Хабиров рассказал о хороших новостях для мам

Власти решили выделить больше средств на процедуру ЭКО
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Благодаря ЭКО на следующий год в Башкирии родится почти 3000 малышейБлагодаря ЭКО на следующий год в Башкирии родится почти 3000 малышейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии увеличат господдержку процедуры ЭКО. К такому решению пришли участники совещания с главой республики Радием Хабировым.

- Сегодня приняли решение, благодаря которому на будущий год в республике родится как минимум на 650 детей больше, - написал в соцсетях Хабиров.

По его словам, со следующего года на процедуру ЭКО выделят дополнительно 83 миллиона рублей. Если в этом году 2025 женщин воспользовались возможностью забеременеть таким образом, то в следующем на свет смогут появиться почти 3000 малышей, а очередь на процедуру сократится до нуля.

- Настроение по итогам этого совещания – великолепное, как будто сам снова стал отцом! - признался подписчикам Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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