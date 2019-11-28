«Будто снова стал отцом»: Радий Хабиров рассказал о хороших новостях для мам
В Башкирии увеличат господдержку процедуры ЭКО. К такому решению пришли участники совещания с главой республики Радием Хабировым.
- Сегодня приняли решение, благодаря которому на будущий год в республике родится как минимум на 650 детей больше, - написал в соцсетях Хабиров.
По его словам, со следующего года на процедуру ЭКО выделят дополнительно 83 миллиона рублей. Если в этом году 2025 женщин воспользовались возможностью забеременеть таким образом, то в следующем на свет смогут появиться почти 3000 малышей, а очередь на процедуру сократится до нуля.
- Настроение по итогам этого совещания – великолепное, как будто сам снова стал отцом! - признался подписчикам Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU