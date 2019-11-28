2019-11-28T18:20:50+03:00
Общество

Уфимский аэропорт получит 1,5 млрд рублей на реконструкцию аэродрома

Воздушная гавань вошла в план инфраструктурного развития аэропортов России
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Реконструкция позволит освоить растущую нагрузкуРеконструкция позволит освоить растущую нагрузкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На реконструкцию аэродромного комплекса уфимского аэропорта выделят 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт «Уфа», единственный в ПФО, вошел в комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры. Документ был утвержден правительством РФ 20 ноября 2019 года. Всего в список вошли 27 проектов региональных аэропортов. Первый этап реконструкции аэродрома оценивается в 1,5 млрд рублей.

Реализация проекта, отмечает гендиректор аэропорта «Уфа» Александр Андреев, «позволит освоить растущую нагрузку на аэродром в пиковые часы» и повысит КПД реконструируемой части перрона на 50%.

На данный момент услугами уфимского аэропорта пользуются более 40 авиакомпаний. Небесный причал располагает двумя взлетно-посадочными полосами и аэровокзалом с двумя терминалами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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