КПРФ исключила из своих рядов правозащитника, который раскритиковал бюджет Башкирии

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-28T16:52:03+03:00

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Республиканская КПРФ лишила членства в партии первого секретаря Советского райкома Уфы и правозащитника Альберта Рахматуллина. Об этом на своей странице в Facebook рассказал сам исключенный вчера, 27 ноября.

По словам Рахматуллина, он узнал об исключении из партии еще неделю назад. По его мнению, это связано с выступлением на публичных слушаниях по бюджету: «Толкачев сильно обиделся на мои слова о том, что он 20 лет просиживает штаны в Госсобрании, и не мог это просто так оставить», – написал правозащитник.

Формально причиной исключения коммуниста стал его отчет по выборам, который бюро признало неудовлетворительным, хотя, по мнению Рахматуллина, это тянуло «максимум на партийный выговор». Инициаторами радикальной меры, рассказывает правозащитник, стали руководитель рескома Юнир Кутлугужин и член партии, предприниматель Вадим Старов. Оба – депутаты башкирского парламента: первый возглавляет фракцию КПРФ, а второй занимает должность вице-спикера.

Рахматуллин в конце поста также добавил, что из коммунистов в минувшее воскресенье также исключили общественника Ивана Апаева, который «принимал активное участие в публичных слушаниях по бюджету».

ИСТОЧНИК KP.RU