2019-11-28T15:34:17+03:00
Происшествия

В Башкирии фура столкнулась с грузовым поездом

Машина заехала на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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В Краснокамском районе Башкирии фура столкнулась с грузовым поездом. Об инциденте сообщают экстренные службы – МВД, ГИБДД и МЧС.

По данным ведомств, авария произошла сегодня, в 14:30, вблизи деревни Воробьево. По одной из версий, 27-летний водитель грузовика Volvo заехал на железнодорожный переезд, игнорируя запрещающий сигнал светофора. В это время по рельсам мчался локомотив с тремя вагонами. В результате транспортные средства столкнулись. После удара прицеп грузовика повалился набок.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

К счастью, в ДТП обошлось без погибших и пострадавших. Вагоны не опрокинулись, железнодорожное полотно, опоры и контактные сети повреждены не были. На месте происшествия работает опергруппа МЧС для сбора информации и контроля. Помощь самих спасателей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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