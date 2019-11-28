В Уфе изменили схему движения популярного маршрутного автобуса
Уфимские власти изменили схему движения маршрута №74. Теперь автобусы «Башавтотранса» будут заезжать в Нижегородку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 29 ноября. Ранее 74-й осуществлял перевозку пассажиров по маршруту «Уфимский ДОК - Железнодорожный вокзал - ул. Дзержинского».
Теперь автобусы будут доезжать до микрорайона Нижегородка по улицам Большая Шерстомойная - Силикатная - Рабочая - Деревенская переправа - Саляма - Рижская - Астраханская - Благоварская - Карьерная - Нехаева- Выгонная - Рабочая - Силикатная - Большая Шерстомойная – Вагонная. Маршрут был изменен «в целях улучшения качества транспортного обслуживания» жителей микрорайона.
ИСТОЧНИК KP.RU