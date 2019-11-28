В Уфе изменили схему движения популярного маршрутного автобуса

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-28T16:22:39+03:00

Маршрут №74 теперь будет заезжать в Нижегородку

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Уфимские власти изменили схему движения маршрута №74. Теперь автобусы «Башавтотранса» будут заезжать в Нижегородку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 29 ноября. Ранее 74-й осуществлял перевозку пассажиров по маршруту «Уфимский ДОК - Железнодорожный вокзал - ул. Дзержинского».

Теперь автобусы будут доезжать до микрорайона Нижегородка по улицам Большая Шерстомойная - Силикатная - Рабочая - Деревенская переправа - Саляма - Рижская - Астраханская - Благоварская - Карьерная - Нехаева- Выгонная - Рабочая - Силикатная - Большая Шерстомойная – Вагонная. Маршрут был изменен «в целях улучшения качества транспортного обслуживания» жителей микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU