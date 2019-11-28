В Уфе откроют каток, вмещающий тысячу человек

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-28T14:17:37+03:00

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В Уфе во дворе спортивной школы олимпийского резерва №10 откроется каток на тысячу человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Площадка, расположенная по улице Менделеева, 197/1, заработает уже завтра, 29 ноября, в 18:00. На открытии арены организаторы обещают «сладости и приятные сюрпризы».

По словам председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Кировского района, площадь катка составляет восемь тысяч квадратных метров и вмещает до тысячи человек. Здесь можно взять коньки на прокат или прийти со своим снаряжением.

Каток будет работать три раза в неделю: по пятницам (с 18:00 до 22:00) и в выходные (с 14:00 до 22:00).

ИСТОЧНИК KP.RU