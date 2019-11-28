Оскорбленная обвинением в измене молодая девушка из Башкирии пырнула любовника ножом

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-28T13:23:31+03:00

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В Зианчуринском районе Башкирии оскорбившаяся обвинением в измене молодая девушка ударила своего любовника ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Все произошло в селе Новопавловка во время совместного распития спиртного. В ходе застолья 54-летний мужчина стал скандалить и уличать свою 26-летнюю возлюбленную в измене. Девушка настолько была оскорблена обвинением, что схватила со стола нож и ударила им сожителя в область груди. Поняв, что натворила, она позвонила в полицию и вызвала скорую помощь.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа задержала подозреваемую. Та не стала юлить и признала вину. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После допроса девушку отпустили под подписку о невыезде. Сейчас ее возлюбленного выхаживают медики.

ИСТОЧНИК KP.RU