2019-11-28T13:23:31+03:00
Происшествия

Оскорбленная обвинением в измене молодая девушка из Башкирии пырнула любовника ножом

Потерпевший в больнице, подозреваемая под подпиской
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девушку отпустили домой под подписку о невыездеДевушку отпустили домой под подписку о невыезде
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В Зианчуринском районе Башкирии оскорбившаяся обвинением в измене молодая девушка ударила своего любовника ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Все произошло в селе Новопавловка во время совместного распития спиртного. В ходе застолья 54-летний мужчина стал скандалить и уличать свою 26-летнюю возлюбленную в измене. Девушка настолько была оскорблена обвинением, что схватила со стола нож и ударила им сожителя в область груди. Поняв, что натворила, она позвонила в полицию и вызвала скорую помощь.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа задержала подозреваемую. Та не стала юлить и признала вину. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После допроса девушку отпустили под подписку о невыезде. Сейчас ее возлюбленного выхаживают медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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