У молодого уфимца отняли 8 тонн «незамерзайки»
Уфимские полицейские изъяли у 27-летнего парня 8 тонн стеклоомывающей жидкости для автомобиля.
По всей видимости, молодой житель Кировского района Уфы решил подзаработать на продаже «сезонного» продукта, необходимого зимой каждому автомобилисту. Никакой разрешительной документации у парня не было – «незамерзайку» он продавал прямо из своего гаража в микрорайоне Затон.
Не трудно догадаться, что вскоре бизнесмен попал в поле зрения полицейских. В ходе осмотра гаража, который одновременно был и складом продукции, стражи порядка обнаружили порядка 8 тонн стеклоомывающей жидкости. Продукцию полицейские изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU