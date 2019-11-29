2019-11-29T06:37:25+03:00
Общество

У молодого уфимца отняли 8 тонн «незамерзайки»

27-летний парень хранил жидкость в своем гараже
Рустем АХУНОВ
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Фото: Андрей КАРА
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Уфимские полицейские изъяли у 27-летнего парня 8 тонн стеклоомывающей жидкости для автомобиля.

По всей видимости, молодой житель Кировского района Уфы решил подзаработать на продаже «сезонного» продукта, необходимого зимой каждому автомобилисту. Никакой разрешительной документации у парня не было – «незамерзайку» он продавал прямо из своего гаража в микрорайоне Затон.

Не трудно догадаться, что вскоре бизнесмен попал в поле зрения полицейских. В ходе осмотра гаража, который одновременно был и складом продукции, стражи порядка обнаружили порядка 8 тонн стеклоомывающей жидкости. Продукцию полицейские изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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