2019-11-28T12:55:25+03:00
Общество

Ревизоры нашли в Башкирии более двух тысяч долгостроев на 47 млрд рублей

276 объектов имеют социальное значение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: КСП РБфото: КСП РБ
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Контрольно-счетная палата (КСП) провела анализ данных об объеме и количестве объектов незавершенного строительства (ОНС). Ревизоры обнаружили в Башкирии более двух тысяч долгостроев, сумма вложений в которые составила десятки миллиардов рублей.

В республике общий объем ОНС на 1 января 2019 года составил 2070 единиц с объемом затрат в 47 млрд рублей. 276 объектов имеют социальное назначение. Их стоимость оценивается в 12,3 млрд рублей.

В пресс-службе КСП отметили, что в рамках республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) в Башкирии числятся 556 объектов незавершенного строительства с суммой затрат в 4 млрд рублей. Из низ 39 объектов социального назначения с общей стоимостью вложений 405 млн рублей.

В списке РАИП числятся реконструкция железнодорожного вокзала станции Уфа (с 2005 года); культурно-образовательный центр в деревне Култубан Баймакского района (с 2004); водопровод от реки Сип до поселка Урман (с 2008); троллейбусная линия Сипайлово–Инорс в Уфе (с 2008); водохранилище на реке Нугуш с водоснабжением Туймазов (с 2005).

ИСТОЧНИК KP.RU

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