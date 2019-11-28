2019-11-28T12:08:52+03:00
Общество

В Уфе эвакуировали посетителей торгового центра «Башкирия»

Персонал и посетителей ТЦ попросили покинуть здание
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Посетителей попросили покинуть зданиеПосетителей попросили покинуть здание
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Сегодня утром, 28 ноября, в Уфе эвакуировали посетителей лайфстайл центра «Башкирия». Об этом сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в администрации центра.

Один из посетителей рассказал, что во время тревоги «всех выгнали» и попросили отойти в сторону.

Как оказалось, эвакуация была плановой. Изданию mkset.ru в администрации центра пояснили, что сотрудники были предупреждены заранее. Их попросили к назначенному времени, когда сработает система оповещения, взять верхнюю одежду и выйти на улицу. Это было необходимо для отработки действий при реальной экстренной ситуации. В общей сложности эвакуация заняла порядка 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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