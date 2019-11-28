«Первый Трест» снова дарит подарки

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-28T11:05:31+03:00

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Всем жителям столицы уже известно, что в историческом центре города вырос масштабный проект – легендарный жилой комплекс «Уфимский Кремль». Крупнейший проект по застройке *– дань богатой истории нашего города. Он у всех на слуху, да и на виду тоже, что не удивительно, учитывая красоту архитектуры и выгодное расположение.

По мере строительства комплекса все больше квартир находят своих счастливых собственников.

Кстати, если вы вдруг хотите увидеть все своими глазами, ознакомиться с проектом не только на бумаге, но и в живую – сотрудники застройщика всегда готовы провести для вас экскурсию.

И о подарке: Не упусти свою выгоду до 426 000 рублей!**

Мы уже упоминали о выгоде собственных парковок в центре города. Большая головная боль старых дворов и жителей центра столицы. В данном случае – проблемы просто не существует. Вы покупаете квартиру себе и парковочное место для вашего авто, и всегда спокойны за свой автомобиль и его состояние. Не менее полезной в быту будет и кладовая. К тому же в преддверии новогодних праздников ГК «Первый Трест» делает уникальное предложение для покупателей квартир в жилом комплексе «Уфимский Кремль» литер 22 секции Е и Г в рамках программы «Подарок дольщику»:

При единовременной покупке квартиры и паркинга или кладовки, предоставляется скидка в размере 25% на паркинг или кладовку.

А для тех, кто готов приобрести все и сразу — особое предложение. При единовременной покупке квартиры, паркинга и кладовки — ГК «Первый Трест» дарит скидку 30% на парковочное место и кладовку.

Покупая новую квартиру, все хотят видеть её комфортной, уютной и индивидуальной. Но становясь новоселом, помните о том, что немаловажно и ее расположение, и развитая инфраструктура, и, разумеется, парковка. Согласитесь, что иметь красивую квартиру в центре города, и при этом оставлять свою машину за пять километров от дома – сомнительное удовольствие. Поэтому поспешите воспользоваться выгодным предложением, и сделайте себе подарок к Новому году, получите скидку в рамках программы «Подарок дольщику»!

Количество данных предложений ограничено. Подробная информация в наших офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1.

Задать все уточняющие вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

* По количеству и суммарной площади квартир ЖК “Уфимский Кремль» можно отнести к категории «крупнейший» в портфеле объектов ООО «Первый Трест Недвижимость». Застройщик: ООО «Трест № 7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

** Количество кладовок и парковочных мест ограничено. Максимальная сумма выгоды рассчитана при условии единовременной покупки квартиры, кладовки и паркинга в литере № 22 ЖК «Уфимский Кремль». При расчёте использованы данные кладовки № 69 и парковочного места № 68.

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