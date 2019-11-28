В Уфе молодой водитель въехал в опору моста, госпитализировали двоих человек
В Уфе на проспекте Салавата Юлаева молодой водитель протаранил опору моста. Инцидент произошел накануне вечером, 27 ноября.
По предварительной информации, 22-летний парень за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением, когда проезжал под путепроводом улицы Губайдуллина. Легковушка занесло, и она врезалась в опору моста. От удара разворошило всю переднюю часть автомобиля.
фото: ГИБДД Уфы
На месте происшествия работала дорожная полиция, а также медики и спасатели. Сотрудники Управления гражданской защиты оказали первую помощь пострадавших и извлекали пассажира с заднего сиденья.
В результате аварии водитель и его 21-летний пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. В настоящий момент инспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU