В Уфе молодой водитель въехал в опору моста, госпитализировали двоих человек

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-28T10:06:09+03:00

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В Уфе на проспекте Салавата Юлаева молодой водитель протаранил опору моста. Инцидент произошел накануне вечером, 27 ноября.

По предварительной информации, 22-летний парень за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением, когда проезжал под путепроводом улицы Губайдуллина. Легковушка занесло, и она врезалась в опору моста. От удара разворошило всю переднюю часть автомобиля.

фото: ГИБДД Уфы

На месте происшествия работала дорожная полиция, а также медики и спасатели. Сотрудники Управления гражданской защиты оказали первую помощь пострадавших и извлекали пассажира с заднего сиденья.

В результате аварии водитель и его 21-летний пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. В настоящий момент инспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU