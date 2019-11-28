2019-11-28T10:06:09+03:00
Происшествия

В Уфе молодой водитель въехал в опору моста, госпитализировали двоих человек

На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: УГЗ Уфыфото: УГЗ Уфы
Изменить размер текста:

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева молодой водитель протаранил опору моста. Инцидент произошел накануне вечером, 27 ноября.

По предварительной информации, 22-летний парень за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением, когда проезжал под путепроводом улицы Губайдуллина. Легковушка занесло, и она врезалась в опору моста. От удара разворошило всю переднюю часть автомобиля.

фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

На месте происшествия работала дорожная полиция, а также медики и спасатели. Сотрудники Управления гражданской защиты оказали первую помощь пострадавших и извлекали пассажира с заднего сиденья.

В результате аварии водитель и его 21-летний пассажир с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. В настоящий момент инспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Первый Трест» снова дарит подарки
Следователи назвали основную версию пропажи уфимца Артема Мазова и двоих его детей
В Башкирии неизвестные украли мост и вагончик охранника
Уфимка рассказала о состоянии бойцовской собаки, которую несколько лет насиловал хозяин
Уфимский протоиерей освятил места смертельных ДТП
«Пришли результаты - это карцинома»: молодой уфимец во второй раз столкнулся со страшной болезнью
В Уфе водитель без прав въехал в бетонный блок, теперь ему грозит уголовная ответственность
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
В Башкирии лоб в лоб столкнулись две иномарки, два человека погибли
В Уфе на почту Деда Мороза пришло более тысячи писем от детей
В Уфе стартовала операция «Должник»
В центре Уфы произошла кровавая бойня
Житель Башкирии убил своего товарища и спрятал тело в своем чулане
Природные парки Башкирии стали частью турпроекта «Великий Уральский путь»
Ульфат Мустафин на встрече с противниками дельфинария высказал свое мнение
В Уфе разыскивают родственников потерявшей память женщины
У 25-летнего бизнесмена из Уфы украли 640 тысяч рублей, которые он возил в бардачке
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»