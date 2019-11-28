В Башкирии неизвестные украли мост и вагончик охранника

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-28T09:41:46+03:00

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В Архангельском районе Башкирии неизвестные умудрились украсть пешеходный мост и вагончик охранника. О дерзкой краже рассказал предприниматель Вадим Зайцев, который три года назад за свой счет отстроил переправу через реку Кургашлы.

Бизнесмен сообщил, что преступления произошло в ночь на 26 ноября. Злоумышленники разделили конструкцию моста на две части и на берегу разобрали их на секции. После этого воры погрузили все на длинномеры и увезли. Предприниматель уверен, что операция длилась не один час. Мостом злоумышленники не ограничились. Они решили увезти с собой и вагончик охранника. Сторожу показалось, что все происходящее – инициатива владельца переправы, и решил не сообщать о случившемся.

– Этот мост уникальный в своем роде – его строительство было начато одновременно с Крымским, поэтому среди местных он получил одноименное название, – добавил Зайцев в беседе с корреспондентом «Вести-Башкортостан».

По словам предпринимателя, за сооружение он отдал более ста тысяч рублей. Расследованием кражи сейчас занимаются правоохранительных органы.

ИСТОЧНИК KP.RU