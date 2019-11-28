2019-11-28T09:41:46+03:00
Общество

В Башкирии неизвестные украли мост и вагончик охранника

Дерзкая кража произошла в Архангельском районе Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Пешеходный мост предприниматель построил за свой счетПешеходный мост предприниматель построил за свой счетФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Архангельском районе Башкирии неизвестные умудрились украсть пешеходный мост и вагончик охранника. О дерзкой краже рассказал предприниматель Вадим Зайцев, который три года назад за свой счет отстроил переправу через реку Кургашлы.

Бизнесмен сообщил, что преступления произошло в ночь на 26 ноября. Злоумышленники разделили конструкцию моста на две части и на берегу разобрали их на секции. После этого воры погрузили все на длинномеры и увезли. Предприниматель уверен, что операция длилась не один час. Мостом злоумышленники не ограничились. Они решили увезти с собой и вагончик охранника. Сторожу показалось, что все происходящее – инициатива владельца переправы, и решил не сообщать о случившемся.

– Этот мост уникальный в своем роде – его строительство было начато одновременно с Крымским, поэтому среди местных он получил одноименное название, – добавил Зайцев в беседе с корреспондентом «Вести-Башкортостан».

По словам предпринимателя, за сооружение он отдал более ста тысяч рублей. Расследованием кражи сейчас занимаются правоохранительных органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Первый Трест» снова дарит подарки
Следователи назвали основную версию пропажи уфимца Артема Мазова и двоих его детей
В Уфе молодой водитель въехал в опору моста, госпитализировали двоих человек
Уфимка рассказала о состоянии бойцовской собаки, которую несколько лет насиловал хозяин
Уфимский протоиерей освятил места смертельных ДТП
«Пришли результаты - это карцинома»: молодой уфимец во второй раз столкнулся со страшной болезнью
В Уфе водитель без прав въехал в бетонный блок, теперь ему грозит уголовная ответственность
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
В Башкирии лоб в лоб столкнулись две иномарки, два человека погибли
В Уфе на почту Деда Мороза пришло более тысячи писем от детей
В Уфе стартовала операция «Должник»
В центре Уфы произошла кровавая бойня
Житель Башкирии убил своего товарища и спрятал тело в своем чулане
Природные парки Башкирии стали частью турпроекта «Великий Уральский путь»
Ульфат Мустафин на встрече с противниками дельфинария высказал свое мнение
В Уфе разыскивают родственников потерявшей память женщины
У 25-летнего бизнесмена из Уфы украли 640 тысяч рублей, которые он возил в бардачке
В Уфе будет представлено новое прочтение комедии «Ревизор»