Уфимский протоиерей освятил места смертельных ДТП

СЕГОДНЯ 08:21 2019-11-28T08:52:56+03:00

Батюшка прошелся по участкам, на которых в этом году произошли смертельные аварии

Изменить размер текста: A A

Протоиерей Уфимской епархии освятил места смертельных ДТП. Все началось с обращения жителя к сотрудникам ГИБДД и священнослужителям. Мужчина рассказал, что под его окнами по улице Авроры часто перебегают дорогу, рискуя жизнью.

– Уже душа болит. Решили обратиться к батюшке Олегу Самойлову. Он это дело как раз курирует в епархии, – цитирует Владимира UTV.

Батюшка прибыл на аварийное место и окропил его святой водой, однако на этом участке было решено не останавливаться. Протоиерей дошел до участка дома №1 по улице Академика Королева, где в октябре под колесами машины погиб шестилетний мальчик. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Следующей опасной точкой стал перекресток улицы Бессонова и проспекта Октября. В мае здесь насмерть сбили школьника, пересекавшего проезжую часть на велосипеде.

По словам Олег Самойлова, духовный мир неординарный: есть Бог, святые и ангелы, а есть падшие духи – бесы, которые стараются «пакости делать». Именно от последних священнослужитель и старался очистить аварийные участки: «Просили, чтобы Господь благословил тех людей, которые будут путь свой совершать», – сказал батюшка.

ИСТОЧНИК KP.RU