В Башкирии лоб в лоб столкнулись две иномарки, два человека погибли

СЕГОДНЯ 07:28 2019-11-28T07:28:50+03:00

Удар был такой силы, что в аварии погибли пассажиры иномарки – две женщины 80 и 54 лет.

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Вчера вечером, 27 ноября, на 27 км автодороги Стерлитамак-Стерлибашево столкнулись встречные «Renault Symbol» под управлением 50-летнего местного жителя и «Skoda Fabia», за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Удар был такой силы, что в аварии погибли пассажиры первой иномарки – две женщины 80 и 54 лет. Они скончались до приезда скорой помощи. Также в больницу доставлены еще один 60-летний пассажир и оба водителя. Начато разбирательство.

Всего за сутки на дорогах Башкирии произошло 12 ДТП, в которых двое погибли, 18 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU