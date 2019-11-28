В Уфе на почту Деда Мороза пришло более тысячи писем от детей

СЕГОДНЯ 07:13 2019-11-28T07:13:48+03:00

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В столице Башкирии перед Новым годом снова заработала почта Деда Мороза – на нее уже пришло более 1000 писем от детей. Проект, организованный Фондом общественного развития города, в этом году проводится в 17-й раз. Условия такие, что ребята пишут о добрых делах, которые они совершили в уходящем году, и, пользуясь случаем, просят у дедушки подарок.

Как сообщает «ГТРК – Башкортостан», Деду Морозу пишут не только малыши. Будущие выпускники 9-го класса в этом году решили написать коллективное письмо. Члены волонтерского отряда «Мечта» весь год помогали ветеранам, воспитанникам детдомов, устраивали праздники для всех и каждого. В 2019-м ребята стали победителями всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы».

Письма в уфимском штабе Деда Мороза ждут до 1 декабря. Их можно отправить на электронную почту, лично принести по адресу Фонда общественного развития города, либо прислать по адресу г. Уфа, Российская 108. Победителей, это полторы тысячи мальчишек и девчонок пригласят на Новогоднюю елку 6 января.

ИСТОЧНИК KP.RU