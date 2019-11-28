В Уфе стартовала операция «Должник»
26 ноября в столице Башкирии стартовала операция «Должник». Она направлена на повышение уровня транспортной дисциплины.
В рамках мероприятий инспекторы ГИБДД выявляют водителей, которые просрочили выплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения. Отметим, что штраф считается просроченным по истечении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. Таким нарушителям придётся заплатить штрафные суммы в двойном размере. Злостные нарушители и вовсе могут отправиться за решетку на 15 суток.
О своей задолженности можно узнать в отделе ГИБДД или на портале «Госуслуги».
ИСТОЧНИК KP.RU