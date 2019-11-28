Житель Башкирии убил своего товарища и спрятал тело в своем чулане

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-28T06:29:53+03:00

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В Ишимбайском районе Башкирии задержали 53-летнего мужчину по подозрению в убийстве.

Известно, что 18 ноября он распивал алкоголь со своим товарищем у себя дома. Как это часто бывает, между собутыльниками произошла ссора. Хозяин дома набросился на своего друга и задушил его, а на следующее утро спрятал тело потерпевшего в чулане своего дома.

Через несколько дней родственники убитого обратились в полицию с заявлением о пропаже. Стражи порядка установили, где в последний раз видели потерпевшего, и вышли на подозреваемого. Подозреваемый отрицать свою вину не стал и сознался в содеянном.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшее по неосторожности его смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU