Житель Башкирии убил своего товарища и спрятал тело в своем чулане
В Ишимбайском районе Башкирии задержали 53-летнего мужчину по подозрению в убийстве.
Известно, что 18 ноября он распивал алкоголь со своим товарищем у себя дома. Как это часто бывает, между собутыльниками произошла ссора. Хозяин дома набросился на своего друга и задушил его, а на следующее утро спрятал тело потерпевшего в чулане своего дома.
Через несколько дней родственники убитого обратились в полицию с заявлением о пропаже. Стражи порядка установили, где в последний раз видели потерпевшего, и вышли на подозреваемого. Подозреваемый отрицать свою вину не стал и сознался в содеянном.
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее подозреваемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшее по неосторожности его смерть.
ИСТОЧНИК KP.RU