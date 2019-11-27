Ульфат Мустафин на встрече с противниками дельфинария высказал свое мнение

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-27T18:35:26+03:00

Деловая встреча в мэрии так и не дала окончательного ответа по строительству океанариума

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Сегодня, 27 ноября, в мэрии Уфы прошла встреча властей и активистов, выступающих против строительства дельфинария. Как ранее сообщала «Комсомолка», в столице Башкирии хотят построить океанариум с дельфинарием в парке Кашкадан. Однако этой новости многие не рады, и даже собралась группа противников. 15 ноября прошло открытое слушание, которое ни к чему не привело, и сегодня активисты и мэрия встретились снова.

Ранее администрация комментировали, что подобный центр нужен больным детям – их будут лечить дельфинотерапией. Активисты напомнили властям, что «дельфинотерапия» это не медицинская наука, минздрав ее не одобрял и нет доказанных случаев исцеления детей посредством общения с дельфинами.

Ульфат Мустафин сказал, что с решением о строительстве в мэрии «поторопились».

- Мэр города сообщил, что центр нужен, а с какой «начинкой» — нужно дополнительно дорабатывать. Он также отметил, что у семей города разный достаток, поэтому кто-то может «показать дельфинов» детям, а кто-то нет. Поэтому в дальнейших планах администрации — встреча и обсуждения проекта с инвестором, - сообщает ИА «Башинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU