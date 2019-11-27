В Уфе разыскивают родственников потерявшей память женщины
В Уфе волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают родственников пожилой женщины, потерявшей память. Об этом поисковики рассказали в социальных сетях.
Сегодня, 27 ноября, бабушка, которой на вид около 80 лет, зашла в супермаркет на проспекте Октября. Пенсионерка потеряла память, и не помнит, где живет. Сама себя называет Перфильева Евгения Александровна. В настоящий момент она находится в одной из городских больниц. Волонтеры «Лиза Алерт» пытаются найти родственников неизвестной женщины.
Приметы: худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Одета в серое пальто в черную крапинку, цветное длинное платье, зеленые тапочки и синий платок с цветами.
Всех, кто узнал женщину или знаком с ее родственниками, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU