В Уфе разыскивают родственников потерявшей память женщины

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-27T17:44:56+03:00

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В Уфе волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают родственников пожилой женщины, потерявшей память. Об этом поисковики рассказали в социальных сетях.

Сегодня, 27 ноября, бабушка, которой на вид около 80 лет, зашла в супермаркет на проспекте Октября. Пенсионерка потеряла память, и не помнит, где живет. Сама себя называет Перфильева Евгения Александровна. В настоящий момент она находится в одной из городских больниц. Волонтеры «Лиза Алерт» пытаются найти родственников неизвестной женщины.

Приметы: худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. Одета в серое пальто в черную крапинку, цветное длинное платье, зеленые тапочки и синий платок с цветами.

Всех, кто узнал женщину или знаком с ее родственниками, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU