2019-11-27T20:04:42+03:00
Общество

Природные парки Башкирии стали частью турпроекта «Великий Уральский путь»

В республику хотят привлечь большее количество туристов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В проект вошли пять природных парков регионаВ проект вошли пять природных парков регионаФото: Валерия Любина
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Пять природных парков Башкирии – «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», «Мурадымовское ущелье», «Зилим» и «Иремель» – вошли в туристический проект «Великий Уральский путь». Маршрут охватывает 15 особо охраняемых природных территорий федерального уровня и проходит от Оренбуржья до Полярного Урала, сообщает региональное Минэкологии.

Соглашение о вступлении Башкирии в проект было заключено между Дирекцией по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан и Объединённой дирекцией государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау».

Суть проекта заключается в использовании имеющихся и создании новых турмаршрутов. Инициатива призвана расширить разнообразие видом группового и индивидуального экологического туризма всех видов: от самодеятельного до детского. За счет «Великого Уральского пути» планируется привлечь большее количество туристов и представить Башкирии в качестве предпочтительной площадки для отдыха и развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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