У 25-летнего бизнесмена из Уфы украли 640 тысяч рублей, которые он возил в бардачке
В Уфе из машины 25-летнего успешного бизнесмена украли 640 тысяч рублей.
Как сообщает информированный источник «КП-Уфа», все произошло в уфимском микрорайоне «Зеленая Роща». Молодой человек припарковал свою иномарку возле здания офиса, а после обнаружил, что неизвестные лица разбили окно автомобиля и вытащили 640 тысяч рублей, которые он опрометчиво оставил в бардачке.
Известно, что 25-летний парень занимает руководящую должность в компании, которая занимается проектированием, установкой и обслуживанием газового оборудования.
Сейчас полицейские разыскивают жуликов, которые могут быть причастными к преступлению. Очевидно, что воришки работали по наводке и знали, какую сумму возит в своем автомобиле потерпевший.
ИСТОЧНИК KP.RU