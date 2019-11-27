2019-11-27T17:02:40+03:00
Происшествия

У 25-летнего бизнесмена из Уфы украли 640 тысяч рублей, которые он возил в бардачке

Деньги достали из иномарки молодого человека
Рустем АХУНОВ
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Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Уфе из машины 25-летнего успешного бизнесмена украли 640 тысяч рублей.

Как сообщает информированный источник «КП-Уфа», все произошло в уфимском микрорайоне «Зеленая Роща». Молодой человек припарковал свою иномарку возле здания офиса, а после обнаружил, что неизвестные лица разбили окно автомобиля и вытащили 640 тысяч рублей, которые он опрометчиво оставил в бардачке.

Известно, что 25-летний парень занимает руководящую должность в компании, которая занимается проектированием, установкой и обслуживанием газового оборудования.

Сейчас полицейские разыскивают жуликов, которые могут быть причастными к преступлению. Очевидно, что воришки работали по наводке и знали, какую сумму возит в своем автомобиле потерпевший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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