В Уфе водитель без прав въехал в бетонный блок, теперь ему грозит уголовная ответственность
Водителю, протаранившему в Уфе бетонный блок, грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает столичная госавтоинспекция.
По данным пресс-службы ГИБДД, инцидент произошел днем 26 ноября на улице Чекалина. 31-летний водитель за рулем Лады Приора не справился с управлением и врезался в бетонный блок. После удара легковушка столкнулась с попутной учебной машиной Renault Logan.
Пассажиру иномарки потребовалась медицинская помощь. С различными травмами его доставили в больницу.
Водитель Приоры отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В ходе проверки инспекторы выяснили, что мужчину лишили прав в прошлом году за нетрезвое вождение. Сейчас ему грозит уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
ИСТОЧНИК KP.RU