В Уфе водитель без прав въехал в бетонный блок, теперь ему грозит уголовная ответственность

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-28T07:56:03+03:00

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Водителю, протаранившему в Уфе бетонный блок, грозит уголовная ответственность. Об этом сообщает столичная госавтоинспекция.

По данным пресс-службы ГИБДД, инцидент произошел днем 26 ноября на улице Чекалина. 31-летний водитель за рулем Лады Приора не справился с управлением и врезался в бетонный блок. После удара легковушка столкнулась с попутной учебной машиной Renault Logan.

Пассажиру иномарки потребовалась медицинская помощь. С различными травмами его доставили в больницу.

Водитель Приоры отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В ходе проверки инспекторы выяснили, что мужчину лишили прав в прошлом году за нетрезвое вождение. Сейчас ему грозит уголовная ответственность по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU