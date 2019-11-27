В Башкирии после капитального ремонта закрыли роддом, потому что в нем мало рожают

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-27T15:53:39+03:00

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В башкирском Благовещенске после капитального ремонта закрыли родильное отделение ЦРБ. Об этом в социальных сетях рассказал депутат горсовета и член СПЧ при главе Башкирии Сергей Жуков. Он добавил, что врачи и персонал учреждения уволились, а мамы планируют собрать коллективное обращение к Министерству здравоохранение Башкирии.

– Адекватная медицинская помощь теперь только в Уфе, – написал Жуков.

К своему посту он прикрепил скриншот переписки в WhatsApp, на котором горожанка жалуется, что теперь матерям Благовещенска придется рожать в Уфе: «Мы для них иногородние, и отношение ужасное! Здесь мы свои, в родном городе нужно рожать, – пишет женщина. – Сколько ездили к нам (в Благовещенск – прим. авт.) из нашего района, их тоже у нас принимали очень добродушно, а сейчас они бедолаги едут в Уфу».

Минздрав Башкирии, по данным издания «Ъ-Уфа» принял решение закрыть роддом «в связи со снижением рождаемости в Благовещенском районе». Помимо этого, «не представляется возможным» оснастить учреждение современным оборудованием и узкими специалистами. В связи с этим рожениц будут направлять на роды в Уфу. В местной ЦРБ оставят койки для экстренных родов.

Ремонт в родильном отделении ЦРБ, который длился около года, был завершен в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU