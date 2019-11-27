2019-11-27T15:09:56+03:00
Происшествия

Безработный житель Башкирии насиловал малолетнюю падчерицу на протяжении полутора лет

С заявлением в полицию обратилась мать девочки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Впервые мужчина изнасиловал девочку, когда ей было 15 летВпервые мужчина изнасиловал девочку, когда ей было 15 лет
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Житель Янаульского района Башкирии неоднократно насиловал падчерицу на протяжении полутора лет. Заявление в полицию подала мать потерпевшей.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщает, что впервые мужчина надругался над девочкой, когда ей было 15 лет. Все происходило в период с марта 2018 года по ноябрь 2019 в семейном доме. Мать узнала о происходящем совсем недавно и сразу же обратилась к правоохранительным органам с заявлением на супруга.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции. Региональный СК возбудил в отношении него уголовное дело сразу по двум статьям: «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера». Сейчас с подозреваемым работают следователи, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что задержанный ранее судим не был и официально трудоустроен нигде не был.

ИСТОЧНИК KP.RU

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