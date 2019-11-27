2019-11-27T14:20:24+03:00
Общество

Депутаты Курултая Башкирии хотят изменить границы Уфы

Столице республики перейдет 16,7 гектаров от территории двух сельсоветов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Административно-территориальные изменения никак не скажутся на местном населенииАдминистративно-территориальные изменения никак не скажутся на местном населении
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Депутаты башкирского парламента намерены скорректировать границы Уфы и Уфимского закона. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Госсобрания, 28 ноября.

Новая норма предполагает, что Уфе отойдут приграничные земли Уфимского района вдоль автодороги Р-240 (на участке от М5 до транспортной развязки в направлении аэропорта).

– Сейчас границы двух муниципальных образований на этой территории изломаны. Дробление земельных участков затрудняет решение хозяйственных и экономических вопросов, – поясняет председатель Курултая Константин Толкачев. – Впоследствии трасса Р-240, обслуживаемая за счет средств федерального бюджета, перейдет из собственности Уфы в ведение Российской Федерации.

В распоряжение Уфы перейдут 8,1 гектара территории Зубовского и 8,6 гектара Чеснововского сельсоветов. В свою очередь столица республики отдаст поселениям земли общей площадью 9,6 гектара.

По словам Толкачева, жилые дома под административное переустройство не попадают. Границы меняются «чисто технически, в целях решения административно-хозяйственных задач». На жителях Уфы и Уфимского района это никак не скажется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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