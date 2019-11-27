В загоревшейся в Башкирии квартире обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-27T14:02:24+03:00

Из дома было эвакуировано восемь человек

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В пожаре в деревне Приуралье Архангельского района Башкирии погиб мужчина. О трагическом инциденте сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Сообщение о пожаре в квартире дома №5 по улице Вокзальной поступило на пульт диспетчера экстренного ведомства сегодня, 27 ноября, в 12:22. Через считанные минуты на место происшествия прибыли силы и средства МЧС, полицейские и медики. К этому моменту происходило сильное задымление в квартире на первом этаже.

Сотрудники газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировали восемь человек, двое из которых – дети. После вскрытия двери квартиры спасатели приступили к тушению. В одной из комнат полыхали диван и кресло на площади шесть квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 12:33, а полностью потушить – в 13:20.

В ходе работы на месте происшествия спасатели обнаружили 71-летнего мужчину без признаков жизни. По всей видимости, он скончался от отравления продуктами горения.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU