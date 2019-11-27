2019-11-27T11:36:11+03:00
Общество

Цена логотипа и брендбука для общественного транспорта Башкирии уменьшилась в 20 раз

Сегодня завершили торги на оказания услуг по оформлению всего подвижного состава республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Весь транспорт Башкирии будет оформлен в единой стилистикеВесь транспорт Башкирии будет оформлен в единой стилистике
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В ходе торгов на оказание услуг по оформлению общественного транспорта Башкирии цена контракта упала с 3,5 млн до 175 тысяч рублей. Аукцион, на котором отбирался исполнитель для создания логотипа и фирменного стиля, завершился сегодня, 27 ноября. К участию Госкомитетом республики по транспорту и дорожному хозяйству было допущено десять заявок.

Победитель пока еще неизвестен. Его определят в течение трех дней, после рассмотрения второй части заявок на соответствие требованиям законодательства о контрактной системе.

Разработчику брендбука (фирменного стиля) нужно будет подготовить научно обоснованные предложения по позиционированию бренда и требования к оформлению всех типов подвижного состава и наземной инфраструктуры: автобусов, троллейбусов, трамваев, электрики, велосипедов, такси, речного и воздушного транспорта. Подрядчику также предстоит разработать рекомендации для сотрудников транспорта – вплоть до использования фраз при обращении к пассажирам.

Власти республики планируют оформить все виды общественного транспорта в единой визуальной стилистике – в рамках бренда Транспорт Башкортостана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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