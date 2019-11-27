Цена логотипа и брендбука для общественного транспорта Башкирии уменьшилась в 20 раз
В ходе торгов на оказание услуг по оформлению общественного транспорта Башкирии цена контракта упала с 3,5 млн до 175 тысяч рублей. Аукцион, на котором отбирался исполнитель для создания логотипа и фирменного стиля, завершился сегодня, 27 ноября. К участию Госкомитетом республики по транспорту и дорожному хозяйству было допущено десять заявок.
Победитель пока еще неизвестен. Его определят в течение трех дней, после рассмотрения второй части заявок на соответствие требованиям законодательства о контрактной системе.
Разработчику брендбука (фирменного стиля) нужно будет подготовить научно обоснованные предложения по позиционированию бренда и требования к оформлению всех типов подвижного состава и наземной инфраструктуры: автобусов, троллейбусов, трамваев, электрики, велосипедов, такси, речного и воздушного транспорта. Подрядчику также предстоит разработать рекомендации для сотрудников транспорта – вплоть до использования фраз при обращении к пассажирам.
Власти республики планируют оформить все виды общественного транспорта в единой визуальной стилистике – в рамках бренда Транспорт Башкортостана.
ИСТОЧНИК KP.RU