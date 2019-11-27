Двое уфимцев представили поддельные справки от нарколога, чтобы получить водительские права

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-27T11:08:00+03:00

Уфимцы пытались получить водительские права с помощью поддельных справок от нарколога Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Теперь им придется понести уголовную ответственность

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В Уфе двое мужчин представили для получения водительских прав поддельные справки от нарколога. О случае использования фальшивых документов рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Поддельные справки удалось выявить сотрудникам прокуратуры Орджоникидзевского района в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам инспекции надзорного органа были возбуждены уголовные дела по статье «использование заведомо поддельного официального документа». По всей видимости, уфимцы приобрели липовые документы через интернет-ресурсы. Сейчас доступ к ним заблокирован.

Помимо этого, прокуратура через суд лишила водительских удостоверений девятерых человек, поскольку они состояли на учете нарколога.

ИСТОЧНИК KP.RU